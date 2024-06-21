نتنياهو يهدد بالحرب مع حزب الله في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو حذر مسئولين أمريكيين من أن إعاقة إرسال الأسلحة لإسرائيل سيقود إلى وضع يقرب الحرب مع حزب الله في لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويوم الأربعاء، قال مسئولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن البيت الأبيض ألغى اجتماع أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى بشأن إيران كان مقرر عقده، يوم الخميس، بعدما نشر نتنياهو مقطع فيديو، يوم الثلاثاء، يزعم فيه أن الولايات المتحدة تمنع المساعدات العسكرية.

وأضاف مصدران أمريكي وإسرائيلي أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبوا من مقطع الفيديو وهي رسالة أوصلها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين شخصيا لنتنياهو في لقاء بعد ساعات من نشره، وبعد ذلك قرر البيت الأبيض الذهاب أبعد بإلغاء اجتماع يوم الخميس.

وقال مسئول أمريكي: "يوضح هذا القرار أن هناك تداعيات للإقدام على مثل هذه المجازفات".

وأضاف مسئول إسرائيلي بارز: "الأمريكيون غاضبون. تسبب فيديو بيبي (في إشارة إلى نتنياهو) في كثير من الضرر".

وأمس الخميس، تحدث مسئولون أمريكيون مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بشأن مخاوف جدية من أنه حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، يمكن أن تتغلب الجماعة على دفاعات إسرائيل الجوية في الشمال بما في ذلك منظومة القبة الحديدية.

وبحسب "سي إن إن"، تظهر تلك المخاوف -التي قال المسئولون الأمريكيون إن إسرائيل أبلغتهم بها أيضا - من أن القبة الحديدية قد تكون عرضة لخطر ترسانة حزب الله الواسعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز"، في وقت ألمحت فيه إسرائيل بشكل متزايد للمسئولين الأمريكيين بأنها تستعد لتوغل بري وجوي في لبنان.