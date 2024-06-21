أرمينيا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وكالة رويترز" في نبأ عاجل نقلا عن وزارة الخارجية الأرمينية، أن يريفان أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت 3 دول أوروبية هي أيرلندا وإسبانيا والنرويج، أعلنت الشهر الماضى الاعتراف بالدولة الفلسطينية،وتبعتهم سلوفينيا.

وباعتراف أرمينيا ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 149 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص.

وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا.

وفلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة لكن غير عضوة، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012.