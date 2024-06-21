الصين تصدر إنذاراً لمواجهة ظروف الطقس

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إنذارا باللون الأزرق لمواجهة ظروف الطقس شديد الحمل الحراري الذي يُخيّم على أجزاء واسعة من الصين.

وقال المركز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إنه وابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح يوم غد السبت، ستجتاح العواصف الرعدية والرياح القوية والبَرد أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وهوبي وهونان وقويتشو، مع سرعة قصوى للرياح تتراوح ما بين 17.2 إلى 28.4 متر في الثانية.

وأضاف المركز أن أمطارا غزيرة ستجتاح أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وهوبي وهونان وتشجيانغ وتشونغتشينغ وقويتشو.

ونصح المركز العامة باتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ظروف الأمطار الغزيرة والرعد والرياح القوية.

ويوجد في الصين نظام إنذار لظروف الطقس شديد الحمل الحراري مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها يليه الأصفر ثم الأزرق.