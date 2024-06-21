حزب الله يشن هجوما قويا على عدة مواقع في الأراضي المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية، وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة، وشنت هجوما جويا على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:26 من بعد ظهر يوم الجمعة 21-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله، عند الساعة 01:12 من بعد ظهر يوم الجمعة 21-6-2024 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف بيان حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع.