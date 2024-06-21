حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به العدو في ديركيفا، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 21-6-2024هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع".

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