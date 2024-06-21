العميد خطار افتتح مركزاً جديداً للدفاع المدني في غزي: سيعزز حضور عناصرنا في المنطقة

أثنى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، خلال رعايته حفل افتتاح مركز جديد للدفاع المدني في المنطقة، على المبادرة التي قام بها "المجلس البلدي في غزير وعلى رأسه رئيس البلدية شارل حداد بتقديم هذا المبنى وتجهيزه بدعم من الأهالي وهذا ما سيعزز حضور عناصر الدفاع المدني في المنطقة ويمكِّنَهم من تلبية نداءات الإغاثة بمزيد من السرعة والفعالية"، مؤكداً استمرار المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ المهام الموكلة إليها "بفضل تضحيات أبنائها التي لا تقدّر بثمن والمساعدات التي ترد نتيجة الثقة المحلية والدولية".

من جهته، أشاد حداد بتضحيات أبطال الدفاع المدني الذين " يبذلون الغالي والنفيس عندما يدق النفير يهبون للانقاذ من نار تلتهم او فيضان يكتسح دون مقابل او بدل او حتى معاش" كما حيّا "الجهود الجبارة التي بذلها المدير العام للدفاع المدني من اجل تثبيت المتطوعين".

بعد ذلك ازيحت الستارة عن اللوحة التذكارية كما تفقد العميد خطار والحاضرون المركز الجديد واطلعوا على محتوياته.