- 1/3
- 2/3
- 3/3
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب السابق بهية الحريري وأبناؤها نادر ، أحمد وغنى ، الزيارة كانت مناسبة قدمت خلالها الحريري بإسم العائلة الشكر لبري على تعزيته ومواساته لهم في مصابهم برحيل زوجها مصطفى أحمد الحريري.
والتقى بري عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
كذلك تطرق النائب درغام مع بري لنتائج زيارته الى كندا واجتماعه مع رئيس مجلس النواب الكندي غريغ فرانكس في البرلمان الكندي في اوتاوا.
كما استقبل رئيس المجلس النائب فريد الخازن حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى بهية الحريري وعرض مع درغام والخازن الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.