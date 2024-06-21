شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة كريت جنوب اليونان.
وأفاد المعهد الجيوديناميكي، في مرصد أثينا الوطني، أن مركز الزلزال يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب - جنوب غربي باليوخورا في إقليم هانيا، فيما كان العمق المقدر للزلزال 4ر9 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وأفاد المعهد الجيوديناميكي، في مرصد أثينا الوطني، أن مركز الزلزال يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب - جنوب غربي باليوخورا في إقليم هانيا، فيما كان العمق المقدر للزلزال 4ر9 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.