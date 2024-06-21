شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة كريت جنوب اليونان.

وأفاد المعهد الجيوديناميكي، في مرصد أثينا الوطني، أن مركز الزلزال يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب - جنوب غربي باليوخورا في إقليم هانيا، فيما كان العمق المقدر للزلزال 4ر9 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.