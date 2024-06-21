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زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

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واس- أثينا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة كريت جنوب اليونان.
وأفاد المعهد الجيوديناميكي، في مرصد أثينا الوطني، أن مركز الزلزال يقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب - جنوب غربي باليوخورا في إقليم هانيا، فيما كان العمق المقدر للزلزال 4ر9 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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