القسام تعلن اغتيال ثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، أن الاحتلال نفذ عملية اغتيال لثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية، وهم إيهاب أبو حامد، وأحمد السلمي، والثالث غير معروف حتى اللحظة.

واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جثامين الشهداء الـ3 من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في فلسطين، واحتفظت بهم داخل المركبة المصادرة التي كانوا داخلها عند استهدافهم، وأحد الشهداء المقاتل إيهاب أبو حامد.

ونفذت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية اغتيال في قلقيلية أسفر عنها 3 شهداء.

وحاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية، مبنى وسط مدينه قلقيلية وتم الدفع بتعزيزات إلى المدينة من المدخل الشرقي بالضفة الغربية.

وعجزت طواقم الإسعاف في الوصول إلى منطقة عملية الاغتيال بسبب الطوق الأمني الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

جيش الاحتلال يستدعي جنوده للحرب رغم إصابتهم بمرض خطير

تسببت المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر، في إصابة عدد كبير من جنوده بـ"اضطراب ما بعد الصدمة"، إلا أن إعادة هؤلاء الجنود لساحات الحرب قبل تعافيهم تثير حالة من القلق في الأوساط الطبية.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فمنذ السابع من أكتوبر زادت أعداد الجنود الذين يعانون اضطرابًا ما بعد الصدمة إلى مستويات غير مسبوقة.

وكشفت الصحيفة عن تسجيل قرابة 40 حالة أسبوعيًا من المدنيين والعسكريين، في عيادة المركز الوطني لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة التابع لجامعة تل أبيب، معظمها بسبب الحرب.

وتعد هذه الزيادة استثنائية، حتى بالمقارنة مع المعارك الكبرى السابقة التي خاضتها إسرائيل، الأمر الذي يعكس الظروف النفسية المصاحبة للحرب في المجتمع الإسرائيلي، في ظل عدم وضوح نهاية لها في الأفق المنظور.

ولاحظ موظفو العيادة في الآونة الأخيرة اتجاها اعتبروه مزعجًا وقد يعرّض المرضى ورفاقهم للخطر، وهو تلقي العديد منهم أوامر جديدة للعودة إلى الخدمة العسكرية رغم عدم إكمال علاجهم من اضطراب ما بعد الصدمة، مما يعني أنهم غير لائقين عقليًا للعودة إلى ساحة المعركة.

وفي حالات أخرى، يقرر بعض الجنود من أنفسهم وقف علاجهم تمامًا أو مؤقتًا من أجل العودة إلى الخدمة، مما قد يترتب عليه تفاقم أعراضهم، ويثير مخاوف بشأن قدرتهم على اتخاذ القرارات أثناء القتال، وفق المختصين.