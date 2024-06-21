اختفى من أمام مسجد منذ 10 أيام.. العثور على جثة سائق متحللة في صحراء قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، تفاصيل العثور على جثة الشاب سائق التاكسي المتغيب منذ 10 أيام من منطقة الحميدات التابعة لدائرة بندر قنا وعثر عليه في مدينة غرب قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بتغيب الشاب وافي حسن أبوالمجد يوم الأربعاء قبل الماضي، وآخر ظهور له كان أمام مسجد عبدالرحيم القناوي حسب كاميرات المراقبة.

وبعد رحلة بحث من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جرى العثور على السائق جثة هامدة متحللة في صحراء مدينة غرب قنا، ومقتله منذ 10 أيام، كما عثر على سيارته التاكسي في مكان آخر.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.