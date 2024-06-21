بالصور- افتتاح مسجد الرحمة الكبير في بني سويف بعد تطويره بتكلفة 470 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف مسجد الرحمة الكبير بقرية تمام كساب بمدينة إهناسيا، عقب تطويره ورفع كفاءته طبقا لخطة الوزارة.

ويقام المسجد على مساحة 365 مترًا، و تبلغ مساحة الصحن 265 مترًا، و100 متر مصلى للسيدات، وقد جرى إجراء أعمال الصيانة والتطوير، بتكلفة إجمالية بلغت 470 ألف جنيه، من ميزانية الوزارة.

وفي السياق أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وتناولت الخطبة موضوع "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم"، حيث جرى التأكيد خلالها على أن تقدم أي أمة من الأمم رهين بمدى تقدمها العلمي، وأن أي حضارة عبر التاريخ تركت آثاراً ومعالم حضارية ينبغي أن تعلم أن تلك الحضارة إنما قامت في المقام الأول على أساس العلم، وحضارتنا المصرية القديمة وكذلك الحضارة الإسلامية في قمة ازدهارها له من أكبر الدلائل على صدق ما نقول، ولذلك بلغ العلم مبلغاً عظيماً في كلتا الحضارتين على سبيل المثال.

كما أكد الخطيب في خطبته على أن البحث العلمي هو أسهل طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر الله تعالى في سورة فاطر بعضاً من فروع العلم وأعقبه بالحديث عن العلماء.