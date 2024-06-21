بوتين: روسيا على استعداد للحوار بشأن الأمن الأوراسي حتى مع "الناتو"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول القضايا المتعلقة بإنشاء نظام أمني أوراسي مع مختلف التكتلات، بما في ذلك مع "الناتو".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بخريجي الأكاديميات العسكرية في الكرملين، حيث قام بتهنئتهم بإتمام دراستهم وأعرب عن ثقته في استعدادهم لضمان أمن الوطن.

وفي حديثه إلى الخريجين قال بوتين إن الوطنية والمرونة والشجاعة التي يتمتع بها الجيش الروسي هي دائما ما يميز الجندي الروسي، وتابع: "لقد نشأت لدينا تقاليد راسخة لمدرستنا العسكرية في المعارك الصعبة، وتشكلت صفات وقيم تميز الجيش بجميع رتبه من الجندي وحتى المارشال: وعلى رأسها حب الوطن، والثبات، والشجاعة التي لا مثيل لها".