نتانياهو: لن نخرج من قطاع غزة حتى يعود جميع الأسرى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما نقلت عنه القناة 14 الإسرائيلية، أننا "لن نخرج من قطاع غزة حتى يعود جميع المختطفين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حذر مسؤولين أميركيين من أن إعاقة إرسال الأسلحة سيقود إلى وضع يقرب الحرب مع حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن بحث مع وفد إسرائيلي في واشنطن جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى"، كما شدد للوفد الإسرائيلي على "ضرورة التخطيط لما بعد انتهاء الحرب وإعادة الإعمار في غزة، وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات إلى غزة".

في سياق اخر، لفتت الوزارة الى ان "بلينكن أكد للوفد الإسرائيلي أهمية تجنب مزيد من التصعيد مع حزب الله، والتوصل لحل دبلوماسي".