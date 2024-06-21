افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن حريقا شب في ارض تابعة لدير تعنايل مزروعة قمح، وقد توجهت فرق الدفاع المدني من مختلف المراكز البقاعية إلى مكان الحريق لإخماده.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اندلاع حريق في ارض زراعية تابعة لدير تعنايل وفرق الدفاع المدني توجهت لاخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.