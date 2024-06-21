غسان عطالله: لا بدّ أن تبقى علاقتنا جيّدة مع قبرص وليس "التيار" من أعطى "حزب الله" الغطاء ليصبح بهذا القوّة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، الى أنه "لا بدّ أن تبقى علاقتنا جيّدة مع قبرص ومع كل ّالدول العربية وكان من المفترض أن تتحرّى الدولة اللبنانية عن المعلومات التي تفيد بأنّ قبرص قد تتعاون مع دولة ضدّ بلدنا".

ولفت عطالله، في حديث لـ"mtv"، الى أننا "نحن في ظرف استثنائي ونبكي كلّ يوم لوضع الأمور الثانوية جانبًا وانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة أصيلة".

وأوضح "أنا لست (أدّ) القوات لتشليح حزب الله"سلاحه وليس التيار من أعطى حزب الله الغطاء ليصبح بهذه القوّة وهناك أمور مرفوضة واعترضنا عليها ونحن مع ​سياسة​ التواصل مع كلّ القوى".

واعتبر أن "المشهد العام مخيف، إنّما حزب الله يقوم بتوازن كبير ولم يُخطئ في المعركة حتى الساعة ولكنّ الإسرائيلي قد يضغط لجرّه نحو منحى آخر".