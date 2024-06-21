التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب كلا من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ، والسفيرة الاميركية ليزا جونسون. وأكد خلال هذه اللقاءات "موقف لبنان الثابت بالمطالبة بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701. وضرورة اعتماد مقاربة جديدة وأكثر فعالية لملف النزوح السوري في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب اكد امام ماغرو وجونسون وبلاسخارت موقف لبنان الثابت بتطبيق القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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