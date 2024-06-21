وزيرة الخارجية الألمانية في لبنان الأسبوع المقبل ضمن جولة في الشرق الاوسط

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
ونقلت "فرانس برس" عن متحدثة باسم وزارة الخارجية ان بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل الإثنين مباشرة بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
ولدى وصولها إلى إسرائيل ستلقي بيربوك التي زارت المنطقة مرات عدة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، خطابا في مؤتمر هرتسليا الأمني.
وستجري الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله بالضفة الغربية.
وستلتقي بيربوك أيضا بنظيرها الاسرائيلي يسرائيل كاتس،ثم تتوجه إلى لبنان لمحادثات مع المسؤولين في بيروت.
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