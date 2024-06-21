جريح جراء حادث سير على جسر صفير

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى الرسول الأعظم أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين دراجة نارية وسيارة على جسر صفير - ضاحية بيروت الجنوبية.

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