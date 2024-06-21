بوتين: روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع.

وأكد أن روسيا تعتزم تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في الكرملين خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات.

وقال: نعتزم تنفيذ المزيد من التطوير للثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم.

وتشير روسيا بالثالوث النووي إلى الصواريخ النووية التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن أمس أن بلاده تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية.

وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردا على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدا وجوديا للدولة.