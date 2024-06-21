المقاومة تنشر صور شهداء مدينة قلقيلية المغتالين على يد الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت مصادر تابعة للمقاومة، صور الشهيدين إيهاب عبدالكريم أبو حامد، ومحمود حسن زيد، اللذين اغتالهما الاحتلال في مدينة قلقيلية، واحتفظ بجثمانهما، وهما مقاتلان في المقاومة الفلسطينية.

أعلنت كتائب القسام، أن الاحتلال نفذ عملية اغتيال لثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية، وهم إيهاب أبو حامد، وأحمد السلمي، والثالث غير معروف حتى اللحظة.

واحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جثامين الشهداء الـ3 من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في فلسطين، واحتفظت بهم داخل المركبة المصادرة التي كانوا داخلها عند استهدافهم، وأحد الشهداء المقاتل إيهاب أبو حامد.

ونفذت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية اغتيال في قلقيلية أسفر عنها 3 شهداء.

وحاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية، مبنى وسط مدينه قلقيلية وتم الدفع بتعزيزات إلى المدينة من المدخل الشرقي بالضفة الغربية.

وعجزت طواقم الإسعاف في الوصول إلى منطقة عملية الاغتيال بسبب الطوق الأمني الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.