أوكرانيا تتبنى سلسلة هجمات بالمسيرات على مصاف للنفط بروسيا .. التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم بمسيرات على مصاف في روسيا بينما أكدت موسكو من جانبها أنها اعترضت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت جنوب غرب البلاد حيث قتل شخص.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان ليل 21 يونيو استهدفت مسيرات مصافي نفط في أفيبسكي وإلسكي وكراسنودار وأستراخان، أربع مدن في جنوب غرب روسيا.

وأكدت كييف أنها استهدفت منطقة تخزين وتجهيز مسيرات متفجرة من طراز شاهد-136/جيرانيوم-2 التي تستخدمها موسكو في الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت ليلا 70 طائرة بدون طيار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، و43 أخرى فوق منطقة كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغوغراد.

كذلك، دمر الجيش الروسي ست مسيّرات بحرية أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، بحسب المصدر نفسه.

في منطقة كراسنودار، ألحق هجوم بمسيّرات أضرارا بمحطة للتدفئة قرب محطة يوجني للنقل البري على ما أوضح حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف عبر تيليغرام.

وأضاف قتل موظف في محطة التدفئة في سقوط حطام مسيّرة»، منددا بـ«هجوم ضخم شنّه النظام الإجرامي في كييف.

وفي منطقة سيفيرسكي، تضرر الكثير من المباني الإدارية التابعة لمصفاة نفط، كما أضاف كوندراتييف.

وتواجه أوكرانيا هجوما روسيا منذ أكثر من سنتين وترد بمهاجمة مناطق روسية ولا سيما منشآت الطاقة فيها.

وتعهدت كييف حمل القتال إلى الأراضي الروسية ردا على عمليات القصف الكثيف لأراضيها.

تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بسبب الهجمات الروسية المكثفة والمتكررة على منشآتها المدنية للطاقة.