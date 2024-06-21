الهلال الأحمر الفلسطيني: لن نستطيع إيصال المساعدات لغزة دون فتح المعابر

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني أننا لن نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون فتح المعابر والنقاط البرية.



وشددت فرسخ في مداخلة تلفزيونية لها على ضرورة إعادة فتح معبر رفح البري المغلق حاليا بسبب سيطرة الاحتلال عليه لأنه المعبر الحيوي ليس فقط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إنما من أجل السماح باجلاء الجرحى والمرضى الذين هم بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وتلقي العلاج في الخارج , وأيضا إعادة فتح جميع النقاط البرية التي تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بدون شروط أو قيود وبما يضمن ايصالها الى كل مناطق القطاع بما فيها الشمال وأن يترافق ذلك مع وقف دائم لإطلاق النار , لأن الهدنة دون فتح المعابر فهى بالتأكيد غير فعالة.

وقالت "إن الهلال الأحمر الفلسطيني هو مسئول عن عملية استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري , ولكن المعبر مغلق حاليا منذ سيطرة الاحتلال عليه منذ أكثر من 40 يوما بالتالي نحن لا نستلم أي من المساعدات بسبب الإغلاق الكامل للمعبر".

وأضافت أن المنظمات الأممية التي تستلم المساعدات الانسانية عبر معبر كرم أبو سالم أكدت أن هناك عدم انتظام في استلام المساعدات ولا يوجد أعداد كافية تدخل عبر المعبر بالإضافة إلى وجود الكثير من الشاحنات التي تنتظر على المعبر من أجل الدخول ولكنها لم تدخل , منوهة بأنه بدون أن يكون هناك ممرات إنسانية لن نستطيع كمنظمات إنسانية بالعمل على الأرض وإيصال المساعدات بشكل آمن الى الجميع.

وأوضحت أن الوضع في شمال القطاع مأساوي وكارثي , فهناك الكثير من حالات الوفاة بسبب الجوع والجفاف ولا يزال عشرات الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد , حيث أن المساعدات التي وصلت الى الشمال خلال الشهور الماضية قليلة جدا ومحدودة. وتابعت أن شمال القطاع يعاني من مشكلة في الحصول على الطعام والماء الصالح للشرب بالإضافة إلى الرعاية الصحية نتيجة تدهور الأوضاع في المستشفيات المتبقية وانتشار الأمراض والأوبئة على مدار الأشهر الماضية , بالتالي الوضع كارثي وبحاجة إلى عملية إنقاذ من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية لإسناد المستشفيات العاملة في الشمال.