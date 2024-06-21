شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطنى نجح فى تعميق مفهوم التطوع بالعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في أحد أهم التحديات التي واجهته منذ انطلاقه وهو توحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية في العمل التنموي.

وقال "عثمان" فى تصريحات له، إن المجتمع المدني في مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر في إتمام خطط التنمية التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي تم حوكمته من خلال إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الأمر الذي ساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

وأكد النائب أحمد عثمان أن التحالف الوطني نجح أيضا في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.