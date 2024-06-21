شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات دولة 30 يونيو.. قطاع الصحة من الإهمال لحزمة إصلاحات وتأهيل مرافق والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الدولة المصرية في تحقيق إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من قرون في الدولة، وذلك على الرغم من أزمات عالمية متلاحقة، حيث عملت الدولة بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المؤتمر الأخير لحكاية وطن :"إن الدولة تعمل منذ عام 2011 في ظل اقتصاد أزمة ولا نمتلك رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة.. ولم نترك جزءًا في مصر إلا وطالته عمليات التنمية".

وبالتزامن مع الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، وضعت الدولة خلال السنوات الماضية، أهمية كبيرة للمنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن المصري، وقامت الدولة بالعديد من الإنجازات خال التسع سنوات الماضية، لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

وحظى القطاع باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية؛ حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل في اتجاهين؛ هما الأول: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري. الثاني: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطبقا لبيانات حصاد حكاية وطن 2023، فقد استطاعت الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الصحة؛ حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه في مجال الصحة.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز قدرة المُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وميكنتها ، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.

واستكمالاً لذلك، تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات، كما امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 - مارس 2023 ، كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 376.8 مليون جنيه.