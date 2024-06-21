"سرايا القدس": قصفنا مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة برشقة صاروخية

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا قصفنا مستوطنة "بئيري" في غلاف غزة، برشقة صاروخيّة". وكانت قد ذكرت "أنّنا قصفنا بوابل من قذائف "الهاون" -العيار الثّقيل والنظامي- تموضعات لجنود وآليّات العدو الصّهيوني، في محاور التقدّم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما قصفنا بقذائف "الهاون" مقرًّا لقيادة العدو الصّهيوني وتحشّدات لجنوده وآلياته في "موقع أبو عريبان" في محور "نتساريم".

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