"سرايا القدس": قصفنا تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة رفح

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة رفح". وصباح اليوم، اعلن الجيش الإسرائيلي، "مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوب قطاع غزة أمس". وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "أطلقت طائرة (زواري) انتحارية تجاه قوات العدو في مغتصبة حوليت". كذلك اعلنت كتائب "القسام"، في وقت سابق، أننا "ندك قوات العدو المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل". كذلك أعلنت أنها "قصفت قوات الجيش الاسرائيلي في موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل". هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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