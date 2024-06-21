"رويترز" عن بعثة إيران بالأمم المتحدة: حزب الله يملك القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان

وقلت وكالة "رويترز" عن بعثة إيران بالأمم المتحدة، أن "حزب الله يملك القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان، وأي قرار متهور من إسرائيل قد يغرق المنطقة في حرب جديدة".
وكان قد نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد مصورة بطائرة مسيرة، تتضمن مسحا دقيقا لمناطق في مدينة حيفا وشمالي فلسطين.
وكشف الفيديو، الذي تجاوز مدته 9 دقائق، صورا عالية الدقة لميناء ومطار حيفا بالكامل، ومستوطنة الكريوت، ومواقع عسكرية ومنشآت بتروكيميائية حساسة.
وفي الحلقة الأولى من "هذا ما عاد به الهدهد"، وفق العنوان الذي أطلقه "حزب الله"، تناول الحزب ثلاثة مستويات في بنك الأهداف: مدنية وعسكرية واقتصادية، في إشارة إلى التكلفة الباهظة التي ستتكبدها إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله في لبنان.
وبينما علقت وسائل إعلام إسرائيلية على فيديو حزب الله بالقول إن "الوثائق الجديدة هي أكثر إثارة للقلق منذ بداية الحرب، وفيها يمكن رؤية حيفا".
يذكر أن حزب الله نشر الفيديو بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس الأميركي إلى لبنان عاموس هوكشتاين.
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