اتحاد نقابات موظفي المصارف عرض مع السعد لتداعيات الموازنة بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة

أشار ​اتحاد نقابات موظفي المصارف​، إلى أنّ وفدًا منه "زار النّائب ​راجي السعد​ في مكتبه في الأشرفية، وأطلعه رئيس الاتحاد جورج الحاج على التّداعيات الخطيرة النّاتجة عن إقرار موازنة العام 2024 بالنّسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، وبالأخصّ للمستخدمين الّذين عليهم تصفية تعويضهم من ​الضمان الاجتماعي​ خلال هذا العام".

ولفت في بيان، إلى أنّ "النّائب السّعد أبدى كلّ تفهّم للموضوع، الّذي لا بدّ من معالجته سريعًا حفاظًا على حقوق المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي"، موضحًا أنّ "اللّقاء كان مناسبةً لمناقشة موضوع إعادة أموال المودعين، والمشاريع المتداولة لمعالجة الأزمة الماليّة والمصرفيّة. وقد أكّد السّعد وقوفه إلى جانب الاتحاد في مطالبته بالإسراع في إيجاد الحلّ لموضوع تعويضات نهاية الخدمة، الّتي اعتبرها قضيّةً وطنيّةً بامتياز".