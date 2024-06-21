كريم كبارة: خطران يهددان لبنان هما عدوان إسرائيلي وانفجار اجتماعي معيشي

أكّد النّائب كريم كبارة، أنّ "خطرَين يهدّدان لبنان: عدوان إسرائيلي وانفجار اجتماعي معيشي، تعيش طرابلس مآسيه كل يوم، ونلمسه في لقاءاتنا واجتماعتنا!".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذا الواقع يترافق مع المزيد من التفكّك بمؤسسّات الدّولة، الّتي تبدو مستقيلة من واجباتها تجاه النّاس"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب من الجميع تحمّل المسؤوليّة، كلّ حسب مهامه، وإلّا فالآتي أخطر".
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