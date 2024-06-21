أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال إصلاح وتزفيت للحفر على المسلك الغربي الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من السّاعة 03:00 من فجر تاريخ 2024-6-22 ولغاية السّاعة 12:30 ظهرًا من التّاريخ ذاته".
وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، دون قطع للطّريق أو تحويل للسّير"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير غدًا على المسلك الغربي الممتد من نهر الموت باتجاه جسر الدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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