مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكة الحديد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكة الحديد أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أنه جثة مجهولة، وجرى نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.