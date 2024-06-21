بالصور.. حصيلة آخر حملة تموينية على الأسواق في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملات تموينية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن "طور سيناء، ورأس سدر، شرم الشيخ"، بالاشتراك مع مباحث التموين، للتأكد من جودة المعروض والإعلان عن الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، بمتابعة الأسواق والحد من استغلال المواطنين بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 93 محضرًا متنوعًا، بواقع محضرين مجهول المصدر لمضبوطات 186 قاروصة سجائر، و235 جهاز تدخين إلكتروني غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها، وجرى التحفظ على هذه الكميات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير 20 محضرًا بيع بأعلى من السعر المعلن، و40 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحال العامة والأسواق، ومحضرين بيع بأسعار أعلى من الأسعار بالمخابز السياحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار الخبز سياحي، و19 محضر عدم حمل شهادة صحية، و8 محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية ما بين توقف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة بكافة المدن للتحكم في الأسعار.