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محافظ أسوان يقدم التعازي لأسر حجاج بيت الله

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التعازي لأسر حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة، الذين وافتهم المنية أثناء أدائهم لمناسك الحج هذا العام بالأراضى المقدسة.

وكشف محافظ أسوان، التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، لمتابعة حالات الوفيات والمفقودين من الحجاج من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأشار إلى أن عودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة ستكون من خلال رحلة طيران مباشرة من جدة لأسوان يوم ٣٠ يونيو الجارى عليها ١٦٢ حاجًا من حجاج الجمعيات، وسيصل باقي الحجاج من خلال رحلات طيران غير مباشرة عبر مطارات القاهرة وسوهاج والأقصر خلال الفترة القادمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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