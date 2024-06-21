بالصور.. دعم لجان الثانوية العامة في السويس بالمراوح

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

دعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لجان امتحانات الثانوية العامة بمراوح جديدة، للتخفيف عن الطلاب والمراقبين، وتوفير أجواء مناسبة للامتحانات في ظل الموجة الحارة التي تشهدها عدة محافظات من بينها السويس.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية تسلمت اليوم الجمعة المراوح من المخازن العمومية بالمحافظة، وجرى نقلها إلى مقر مخازن مديرية التربية والتعليم، ثم توزيعها في الحال على كافة اللجان الإمتحانية.

وأوضح عمارة أنه كلف إدارة الأمن وإدارة المخازن والمشتريات بمتابعة تسليم المدارس للمراوح والتأكد من تمام تركيبها وتشغيلها باللجان الفرعية.

وأشار إلى أن دعم محافظة السويس للجان الامتحانات بالمراوح سابقة لم يشهدها تعليم السويس من قبل وتدل على مدى حرص القيادة التنفيذية على توفير المناخ المناسب للطلاب الذين سوف يستأنفون امتحانات الثانوية العامة غدا السبت.

وأكد عمارة، أن مديرية التربية والتعليم بالسويس التزمت بكافة تعليمات وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس برفع حالة الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة سواء باللجان الإمتحانية أو باستراحات المراقبين المنتدبين لأعمال الامتحانات من خارج السويس.

وتضم محافظة السويس 4029 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 220 لجنة فرعية موزعة على 12 لجنة مدرسة، ويراقب على الامتحانات 850 مراقب وملاحظ ورئيس لجنة منتدبين من المحافظات الأخرى.