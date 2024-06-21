تعليمات هامة من محافظ أسوان قبل استئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتكاتف الجهود لتوفير المناخ المناسب لـ 7292 طالب وطالبة، والمراقبين مع استئناف ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024/2023 بدءًا من الغد السبت، والتي تستمر حتى 20 يوليو المقبل، وذلك داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس, التى يتم عقد الامتحانات بها، لتنفيذ أعمال النظافة العامة، وعدم السماح بأى إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان لضمان انتظام سير الامتحانات، وأداء الطلاب لها فى سهولة ويسر.

ونوه أشرف عطية، إلى أهمية توافر كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة, أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح، بالإضافة إلى الاطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، موجهًا بأن يتكامل مع ذلك متابعة استراحات المراقبين بإجمالى 26 استراحة للرجال والسيدات، ودعمها بكافة الوسائل, وتلبية أي مطالب أو احتياجات لهم طوال فترة الامتحانات للظهور بالشكل المشرف والراقى أمام ضيوف المحافظة.