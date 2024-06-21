كاميرات المراقبة رصدت الجناة.. هكذا كشفت أجهزة أمن قنا مصير سائق التاكسي المختفي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مصير سائق التاكسي المختفي منذ 10 أيام، بعدما ألقت القبض على اثنين من المتورطين في الواقعة.

كان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم قنا بتغيب سائق تاكسي يُدعى وافي حسن أبوالمجد، 33 عامًا، من منطقة الحميدات وسيارته منذ 10 أيام.

تشكل فريق بحث من قبل مباحث المديرية التي توصلت إلى أن المتهمين في ارتكاب الواقعة هما إبراهيم.م.ح، من أسيوط ومقيم في بندر قنا، وأحمد.ع، من البلينا محافظة سوهاج، من خلال فحص كاميرات المراقبة التي أظهرت تواجد المتهم الأول مع المجني عليه قبل اختفائه مباشرة داخل السيارة التاكسي أمام مسجد عبدالرحيم القناوي في بندر قنا.

وجرى ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المتهم الأول تعرف على المجني عليه وقام بتوصيله في السابق واستغل ذلك وخطط لمكالمته بحجة توصيله إلى مدينة قنا الجديدة شرق لكنه اتجه به إلى مدينة غرب قنا وأنهى حياته بطعنات بالاشتراك مع المتهم الثاني وسرقا سيارته التاكسي و أمواله وهاتفه المحمول.

وعثرت قوات الأمن على الجثة بعد التحقيق مع المتهمين والسيارة التاكسي التي تم إعادتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.