"وفا": شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية ومجزرة جديدة في مواصي برفح

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن "استشهاد 5 مواطنين وأصابة آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة".

وذكرت الوكالة بأن "طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتي مشتهى وأبو العطا خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة".

ولفتت الى أن "طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة صلاح في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة 17 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة عن "استشهد مواطنان في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في حي الزيتون. وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع. وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة"..

كذلك أعلنت عن "استشهاد 25 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح، والتي قالت قوات الاحتلال إنها مناطق آمنة ودعت المواطنين للتوجه إليها".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمها تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والإصابات بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح".