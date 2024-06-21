الرئاسة البلجيكية: الاتحاد الأوروبي أكد إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا الثلاثاء

أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي.

وبحسب الرئاسة البلجيكية، اعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراؤهم الأسبوع الماضي.

ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى أننا "نتطلع بفارغ الصبر إلى الأسبوع المقبل، 25 حزيران، عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي مما يشكل بداية عملية التفاوض" مرحبا بتحقيق "حلم أوروبي".

وتجري مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة في إطار مؤتمر حكومي دولي.

وستفتح الدول ال،27 المفاوضات رسميا أولا مع أوكرانيا بعد ظهر الثلاثاء ثم مع مولدافيا، بحسب مصادر وكالة "فرانس برس".

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مهدوا الطريق أمام مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، منتصف كانون الأول 2023.

لكن المجر عرقلت حتى الآن بدء المفاوضات رسميا مع أوكرانيا، باعتبار ان الشروط لم يتم استيفاؤها.