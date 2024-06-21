مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق غابات بجنوب شرق تركيا

أعلنت السلطات التركية، عن "مقتل 11 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق غابات ضخم في عدة قرى بجنوب شرق تركيا ليل الخميس-الجمعة".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اندلع الحريق ليلا وبحلول الصباح خلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي المتفحمة في عدة مناطق بمحافظتي دياربكر وماردين.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن "إصابة 78 شخصا آخر جراء الحرائق نقل بعضهم إلى المستشفى"، مشيرا الى أن "خمسة منهم في العناية المركزة".

من جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن "الحريق اندلع في وقت متأخر الخميس في منطقة تقع على مسافة حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب دياربكر وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية ووصل إلى خمس قرى".

من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج صباح الجمعة أنه "بوشر تحقيق قضائي لكشف ملابسات الحريق".

وشهدت تركيا 74 حريق غابات حتى الآن هذا العام، أتت على 12910 هكتارات (31900 فدان) من الأراضي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.