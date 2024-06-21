غوتيريس دعا للإلتزام بالقرار 1701: شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الى أن "شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى، وعلى جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان".

وأكد غوتيريس، أنه "لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لذلك يجب وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد للأزمة الحالية".

وشدد على أننا "بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح الرهائن، العديد من الأرواح فقدت على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وعشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا".

وأضاف "إسرائيل لا تسمح بدخول أصحاب القبعات الزرقاء لمرافقة قوافل المساعدات في غزة"، مؤكداً أن "العالم يجب أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية".

وتابع "نواصل الضغط لوقف إطلاق النار فورا في غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإيجاد مسار لحل".