أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الى أن "شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى، وعلى جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان".
وأكد غوتيريس، أنه "لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لذلك يجب وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد للأزمة الحالية".
وشدد على أننا "بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح الرهائن، العديد من الأرواح فقدت على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وعشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا".
وأضاف "إسرائيل لا تسمح بدخول أصحاب القبعات الزرقاء لمرافقة قوافل المساعدات في غزة"، مؤكداً أن "العالم يجب أن يقول بصوت عال وواضح إن التهدئة الفورية في غزة ليست ممكنة فحسب بل إنها ضرورية".
وتابع "نواصل الضغط لوقف إطلاق النار فورا في غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإيجاد مسار لحل".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس دعا للإلتزام بالقرار 1701: شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.