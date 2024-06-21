استهداف تلة العزية باتجاه دير ميماس ونجاة فرق الدفاع المدني المتواجدة هناك

استهدفت القوّات الإسرائيليّة تلة العزية باتجاه ​دير ميماس​ مرّة جديدة، بأربع قذائف، وقد نجت فرق الدفاع المدني الّتي كانت موجودة في المكان ذاته، وتعمل على إخماد الحرائق الّتي اندلعت منذ نحو ساعتين، نتيجة القصف الفوسفوري الإسرائيلي على التلة.

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