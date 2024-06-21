شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ822 مليون دولار.. مصرع 38 شخصاً جراء الأمطار في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في الصين

الدمام - شريف احمد - لقي 38 شخصاً مصرعهم، وفُقد اثنان آخران اليوم، جرّاء حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وتدفقات طينية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الإحصاءات الأولية تظهر أن حوالي 55 ألفاً و388 شخصاً في المحافظة تأثروا، كما انهار 2247 منزلاً.في حين تقدّر الخسائر الاقتصادية المباشرة بإجمالي 822 مليون دولار أمريكي.