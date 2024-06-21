اخبار العالم

الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف زورق طوفان 1 لسفينة توتور TUTOR

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت حركة أنصار الله - جماعة الحوثيين، مشاهد للزورق الحربي طوفان 1 ، تعرض للمرة الأولى لتجربة زورق طوفان 1 على هدف بحري والذي دمر سفينة توتور TUTOR.
 

اغرق الزورق، سفينة توتور في البحر الأحمر بعد استهدافها بصاروخ حوثي، وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، غرق سفينة توتور في ‎البحرِ الأحمر، والتي جرى استهدافها في 12 من يونيو الجاري على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة.

 

وكانت أعلنت مصادر في القوات البحرية اليمنية قبل قليل، أن عملية استهداف السفينة   TUTOR  تمت بزورق طوفان 1 المسير.

a486844329.jpg
29946eb472.jpg
fd1193bb5b.jpg
137fdffa06.jpg

وأضافت المصادر أن الإعلام الحربي سوف يعرض مشاهد للزورق ومواصفاته لاحقا.

 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا