"النشرة": غارتان إسرائيليتان على الطيبة وطلوسة واستهداف منزل غرب ميس الجبل وتدميره

أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت منزلًا مؤلّفًا من طابقين في حي القندولي غرب بلدة ميس الجبل، ما أدّى إلى تدميره بشكل كامل، بالإضافة إلى اندلاع حرائق متعدّدة في محيطه، حيث تقوم فرق الإطفاء التّابعة لجمعيّة "الرّسالة" و"الهيئة الصحيّة" والدفاع المدني اللّبناني بإخمادها".
وذكر أنّ "الطّيران الحربي شنّ أيضًا غارةً على بلدة الطيبة وأخرى على بلدة طلوسة".
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