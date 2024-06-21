أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنّ "معطيات توافرت لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بالتحرّش بأطفال قصّر"، موضحةً أنّ "بناءً عليه، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وتوصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ب. ن." (مواليد عام 1980، فلسطيني)".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "نتيجة مقاطعة المعلومات، تبيّن ضلوع الأخير بجرائم سرقة درّاجات آليّة من مدينة صيدا ومحيطها"، كاشفةً أنّ "على الأثر، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ مالي".
وذكرت الشّعبة أنّ "الموقوف سُلّم مع المضبوطات إلى مخفر حارة صيدا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخص يتحرش بالأطفال ومتورط بسرقة دراجات آلية من صيدا ومحيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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