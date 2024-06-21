تسجّل حركة مطار بيروت الدولي ارتفاعًا في عدد الرّكاب خلال شهر حزيران الحالي، إذ وصل عدد الوافدين إلى المطار حتّى يوم عيد الأضحى المبارك إلى ما يوازي 17023 وافدًا، بزيادة نسبتها 124% مقارنةً بعدد الوافدين المسجَّل في التّاريخ عينه من شهر أيّار الماضي، إذ بلغ عدد الوافدين إلى لبنان 7577 وافدًا.
ويؤكّد معنيّون أنّ هذا الرّقم جيّد جدًّا، إذ أنّ شهر حزيران لا يُعتبر من أشهر الذّروة بالنّسبة لحركة المسافرين.
وكانت قد ذكرت معطيات "النشرة"، أنّ هناك الكثير من القادمين إلى لبنان، وخصوصًا المغتربين، إضافةً إلى مواطني دول عربيّة عدّة، مما يبشّر بأنّ موسم الصّيف عامر هذا العام، رغم كلّ التّهويل الّذي يرافق المواجهات على الحدود الجنوبيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 124 بالمئة في النصف الأول من حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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