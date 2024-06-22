الخارجية الكويتية: ندعو مواطنينا للعدول عن التوجه إلى لبنان ومغادرته بأسرع وقت ممكن

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، "أنّها تُجدد دعوتها للمواطنين كافة بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة. كما تهيب الوزارة كافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن، وتدعو من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ للسفارة: 0096171171441".

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