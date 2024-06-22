الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة يخفّ تدريجيًّا على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة، وذلك بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركز حاليًّا جنوب غرب تركيا".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر التعرّض لأشعة الشّمس في ساعات الذّروة، وكذلك عدم ترك الأطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السّيّارات المقفلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل، وتبقى فوق معدّلاتها ودون تعديل يُذكر على السّاحل، وتنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً شمال وجنوب البلاد؛ ويتشكّل ضباب على المرتفعات المتوسّطة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل لتصبح ضمن معدّلاتها، فيما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل. ويتحوّل بعد الظّهر إلى غائم، مع تشكّل الضّباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتُمسي الأجواء مهيّأة لتساقط الرّذاذ خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ويتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحيّة، وتنشط الرّياح أحيانًا؛ كما يتوقّع تساقط الرّذاذ على المرتفعات الشّماليّة خلال ساعات الصّباح الأولى".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".