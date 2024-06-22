صندوق الزكاة: أتلفنا كمية لحوم غير مطابقة للمواصفات ورفضنا أن تُوزّع على أصحاب الحاجة

أشار ​صندوق الزكاة​ في ​لبنان​، إلى أنّ "إحدى الصّفحات المحليّة الفاعلة على مواقع التّواصل الاجتماعي، نشرت مقطع فيديو لآليّة تحمل شعار إحدى المؤسّسات الإنسانيّة العاملة في لبنان، ترمي كميّةً من اللّحوم في أحد المكبّات، وعلّقت على الفيديو معتبرةً أنّ المؤسّسة المُشار إليها ترمي اللّحوم بدلًا من توزيعها على أصحاب الحاجة، في حين أنّ ما نُشِرَ يجافي الواقع والحقيقة؛ علمًا أنّ الآليّة كانت قد قدّمتها المؤسّسة الإنسانيّة إلى صندوق الزكاة في بيروت منذ أكثر من عشر سنوات".

وأوضح في بيان، "ما يلي:

1- استلم صندوق الزّكاة في لبنان كميّةً من اللّحوم من إحدى الجهات المانحة المحليّة، بهدف توزيعها على أصحاب الحاجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

2- قبل المباشرة بعمليّة التّوزيع، وعند الكشف على اللّحوم، تبيّن أنّها غير مطابقة للمواصفات على الإطلاق ولا يمكن توزيعها على النّاس، فتقرّر تلفها.

3- كلّفت إدارة الصّندوق الموظّفين المختصّين بنقل الكميّة بعد تلفها إلى أحد المكبّات. وبهدف نقلها، تمّ استخدام الآليّة الظّاهرة في الفيديو، العائدة لصندوق الزّكاة في لبنان وليس للمؤسّسة الإنسانيّة المُشار إليها أعلاه، إلّا أنّها تحمل شعار المؤسّسة باعتبار أنّ الأخيرة قدّمت هذه الآليّة هبة للصّندوق منذ فترة طويلة.

4- إنّ صندوق الزّكاة أتلف كميّة اللّحوم هذه، اهتمامًا منه بصحة النّاس وسلامتهم، ولرفضه أن يوزّع على أصحاب الحاجة لحومًا غير مطابقة للمواصفات، ممكن أن تؤثّر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

5- لا علاقة للمؤسّسة الإنسانيّة المُشار إليها أعلاه بكلّ ما ورد في الفيديو المنشور، باستثناء وجود شعارها على الآليّة العائدة لصندوق الزّكاة لأنّها مقدّمة منها.

6- يتمنّى صندوق الزّكاة في لبنان على وسائل الإعلام وصفحات التّواصل الاجتماعي توخّي الدقّة في نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها، ويحتفظ بحقوقه لأي جهة كانت".