حماس: ادعاء نتنياهو تضليل مفضوح لتغطية جرائمه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ادعاء رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نسبة (القتلى) من المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد هو كذب و استخفاف بالرأي العام العالمي.

وأضافت الحركة الإسلامية، أن تصريحات نتنياهو استمرار لنهج التضليل المفضوح الذي يسعى من خلاله إلى تغطية فداحة ما اقترفه جيشه من جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر.

وتابعت حماس، أن تقارير وزارة الصحة اليومية والتوثيقات التي قامت به جهات أممية وحقوقية دولية تؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا في قطاع غزة هم من المدنيين.

وأكملت حماس، أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء، الذين قضوا في القصف الهمجي العشوائي لجيش الاحتلال على منازلهم، وعلى المستشفيات ومراكز الإيواء.